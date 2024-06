»

(Lien direct) CARNOPHAGE (Brutal Death, Turquie) dévoile un extrait de son prochain album Matter of a Darker Nature à paraître le 2 août chez Transcending Obscurity Records. Il s'agit du titre "From Possibility to Actuality".



Tracklist :

1. In My Bones

2. Until the Darkness Kills the Light

3. Matter of a Darker Nature

4. Underneath the Horrendous One

5. Death Works Overtime

6. Eventually They Will Die

7. The Day We Avenge On

8. From Possibility to Actuality