(Lien direct) NAILS (Hardcore / Grindcore, Etats-Unis) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel opus Every Bridge Burning qui sortira le 30 août via Nuclear Blast. L'ensemble se découvre ici :



1. Imposing Will

2. Punishment Map

3. Every Bridge Burning

4. Give Me The Painkiller

5. Lacking The Ability To Process Empathy

6. Trapped

7. Made Up In Your Mind

8. Dehumanized

9. I Can't Turn It Off

10. No More Rivers To Cross