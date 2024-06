»

(Lien direct) GUTVOID (Death Metal, Canada) sera de retour le 30 août prochain avec un nouveau EP intitulé Breathing Obelisk. En attendant sa sortie officielle sous les coouleurs du label suédois Blood Harvest Records, en voici un premier extrait avec le titre "For We Are Many" à découvrir ci-dessous :



01. Swamp Consumed

02. For We Are Many

03. When The Living Dome Opens

04. Shodar



