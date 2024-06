»

(Lien direct) Only One Mode, le premier album de SPEED (Hardcore, Australie) sortira le 12 juillet prochain sur Last Ride Records et Flatspot Records. En voici un troisième extrait avec le clip de "Don't Need" :



01. Real Life Love

02. Don't Need

03. No Love But For Our Own

04. Only Foes

05. The First Test

06. Kill Cap

07. Send Them 2 Sydney

08. Shut If Down

09. I Mean It

10. Caught In A Craze





FSR75 - ONLY ONE MODE de SPEED