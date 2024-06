»

BLOOD FEAST (Thrash Metal, USA) offre en écoute le morceau "Never Will I Die" issu de son nouvel opus Infinite Evolution à paraître le 12 juillet via Hells Headbangers. Tracklist :



1. Crafting Carnage

2. Ravaging The Loins Of Mary

3. Never Will I Die

4. Of Hell

5. Eye of Glass

6. Outbreak

7. The Preacher

8. Evilution

9. The Chosen