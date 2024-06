»

(Lien direct) WHARFLURCH (Death/Doom, USA) offre sa nouvelle compilation Shittier/Slimier en écoute intégrale. Sortie aujourd'hui chez Gurgling Gore et Dawnbreed Records. Tracklist :



1. Shit Rains Down

2. Enochian Curse

3. Death Toll Horror

4. Headless God

5. The Empty Spaces

6. Wormwood Palace

7. From Ixaxaar to Xibalba