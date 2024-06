»

(Lien direct) ULTRA VOMIT (Metal parodique, France) intitulé Ultra Vomit et le pouvoir de la puissance sortira le 27 septembre sur Verycords. Après en avoir dévoilé la pochette il y a quelques jours, c'est aujourd'hui la tracklist et un premier extrait, "La puissance du pouvoir", qui vous sont proposés :



01. Kings Of Poop

02. Dead Robot Zombie Cop From Outer Space 2

03. Le Coq

04. Doigts De Metal

05. Toxoplasma Gondii (Felinus Sanctus)

06. Ricard Peinard

07. Mortal Konkass

08. The Gruge

09. Tikawahukwa

10. Patatas Bravas (featuring Crisix)

11. Mouss 2 Mass (featturing Mouss de Mass)

12. Auto-Thunes

13. Ültrus Crew

14. GPT (À L’instant)

15. Mollo Sur Le Caca

16. La Puissance Du Pouvoir

17. A.N.U.S