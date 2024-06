»

(Lien direct) PERVERSITY (Death Metal, Slovaquie) a dévoilé le tracklisting et des extraits de son nouvel album intitulé Spiritual Negation qui sortira le 28 juin via Great Dane Records. L'ensemble se découvre ici :



1. Feasting (intro)

2. The mouth Of Abyzou

3. Patron Of Hate

4. Your Flesh Is My Temple

5. Spiritual Negation

6. Venom Divine

7. Wrath Manifest

8. Exaltation Of The Morningstar

9. Fate Weaver

10. Epitome Of Diabolization



SPIRITUAL NEGATION de PERVERSITY