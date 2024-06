»

(Lien direct) MEKIGAH (Gothic/Doom, Australie) sortira son nouvel opus To Hold Onto A Heartless Heart le 15 août via Aesthetic Death. Tracklist :



01. Collapsing Under

02. Broken Rhythm Pressure

03. Away Drifting From

04. An infinitesimal Difference

05. It Hisses So

06. Eyes Glazed Over