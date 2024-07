»

(Lien direct) TRAUMATOMY (Brutal Slam Death, Russie/Japon) a sorti hier sur Gore House Productions son nouvel EP Triumph of Enslavement. Tracklist :



1. Ingress To Horridness (1:34)

2. Triumph Of Enslavement (3:38)

3. Consumed Into Nothing (3:15)

4. Womb Of The Desecrated (3:11)

5. Acknowledge The Inevitable End (3:38)