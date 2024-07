»

(Lien direct) SPEED (Hardcore, Australie) intitulé Only One Mode. Celui-ci est à découvrir en intégralité ci-dessous :



01. Real Life Love

02. Don't Need

03. No Love But For Our Own

04. Only Foes

05. The First Test

06. Kill Cap

07. Send Them 2 Sydney

08. Shut If Down

09. I Mean It

10. Caught In A Craze