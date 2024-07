»

(Lien direct) VOMIT FORTH (Death Metal, Etats-Unis) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album intitulé Terrified Of God qui sortira le 11 octobre via Century Media. L'ensemble se découvre ici :



1. Victim Impact Statement

2. Sacred Apple

3. Blood Soaked Death Dream

4. Negative Penance

5. Blood Lead Index

6. Poison Child

7. Fixation On The Narrative

8. Non Responsive

9. Terrified Of God

10. Fear Of Retaliation

11. Rotting Wool

12. Salt