(Lien direct) AVATARIUM (Doom Metal, Suède) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album intitulé Between You, God, The Devil And The Dead qui sortira le 24 janvier 2025 via AFM Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Long Black Waves

2. I See You Better In The Dark

3. My Hair Is On Fire (But I'll Take Your Hand)

4. Lovers Give A Kingdom To Each Other

5. Being With The Dead

6. Until Forever And Again

7. Notes From Underground

8. Between You, God, The Devil, And The Dead