(Lien direct) BELORE (Black Metal Epique, France) nous permet de visionner l'intégralité de son concert donné en mai dernier au Lid Ar Morrigan Festival (Vallet - France). Tracklist :



1. To the Eastern Lands

2. Sons of the Sun

3. Artefacts of Power

4. The Valley of the Giants

5. Glorious Journey

6. Storm of an Ancient Age

7. Battle for Therallas