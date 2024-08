»

COFFIN ROT (Death Metal, Etats-Unis) vient de dévoiler le tracklisting et un extrait de son nouvel opus Dreams Of The Disturbed prévu pour le 20 septembre via Maggot Stomp. L'ensemble se découvre ici :



1. Slaughtered Like Swine

2. Perverted Exhumation

3. Lurking In The Cemetery

4. Unmarked, Shallow Grave

5. Living Cremation

6. Hands Of Death

7. Predator Becomes Prey

8. The Howling Man