(Lien direct) MOLDER (Death Metal, États-Unis) vient de dévoiler le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album intitulé Catastrophic Reconfiguration qui sortira le 8 novembre via Prosthetic Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Catastrophic Reconfiguration

2. Pulped

3. Overdue Burial

4. Frothing

5. Masked In Mold

6. Bursted Innards

7. Rapidly Exsanguinated

8. Corpse Copulation

9. Brain Boil

10. Nothing Left To Ooze