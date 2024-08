»

(Lien direct) MISANTHROPIA (Blackened Death Metal, Pays-Bas) a mis en ligne une "lyric video" pour le morceau "Fade Into The Abyss" extrait de son nouvel album Envy The Dead à venir le 6 septembre sur Wormholedeath. Tracklist :



1. Envy The Dead (intro)

2. Malediction And Laughter

3. Organs, For A Fair Price

4. Prosperity By Cocaïne

5. Maze Of Madness

6. River Dumplings

7. Coughing In The Coffin House

8. Fade Into The Abyss

9. A Deadly Embrace, A Sinister Grace