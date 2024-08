»

VØLUS (Black/Death/Noise, USA) sortira son nouveau disque Merciful the Dying Light le 7 septembre sur Vargheist Records. Tracklist :



1) Crowns of Ulthar

2) Sanity Forsaken

3) Blasphemies Infernal Strife

4) Merciful the Dying Light

5) Hissing Dissent

6) Revengeance of Blood

7) Between Two Fires



