»

(Lien direct) MYSTYC BLADE (Heavy Metal, France) a signé sur Wormholedeath pour la sortie le 18 octobre de son nouvel album The Master Is Inside. Tracklist :



01 Don't Forget to Live

02 Feel Invincible

03 Stay Away... Last Warning

04 Pyramids and Mystery

05 My Shield

06 Lies

07 Later Is Too Late

08 Song of Butterflies

09 Turn the Page

10 Forever Alone

11 The Master Is Inside