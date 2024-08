Les news du 27 Août 2024 News Les news du 27 Août 2024 Thorium - Ancient Malignity - Vølus - Husqwarnah - Mercyless - Sankt Velten - Embrace by Dark » (Lien direct) THORIUM (Death Metal, Danemark) a dévoilé un troisième extrait de son prochain album The Bastard qui sortira le 20 septembre via Emanzipation Productions. "Nightside Serenade" s'écoute ci-dessous :





» (Lien direct) ANCIENT MALIGNITY (Black/Death, USA) propose en écoute à cette adresse le morceau "Dystopian Subjection" figurant sur son prochain opus Dehumanization Dawn qui sort le 1er octobre via Inhuman Assault Productions. Tracklist :



1. Dehumanization Dawn

2. Indoctrination Terror Offense

3. Abomination Experiment

4. Pedoswine Obsolescence

6. Dystopian Subjection

7. Pernicious Fixation

5. The Extortion Epoch

8. Algorithmic Brainwash Entity

9. Intrusive Surveillance Mechanism

10. Viral Hysteria Infliction

» (Lien direct) VØLUS (Blackened Death Metal, USA) a publié le titre "Hissing Dissent" issu de son nouvel album Merciful the Dying Light prévu le 7 septembre sur Vargheist Records. Tracklist :



1) Crowns of Ulthar

2) Sanity Forsaken

3) Blasphemies Infernal Strife

4) Merciful the Dying Light

5) Hissing Dissent

6) Revengeance of Blood

7) Between Two Fires





» (Lien direct) HUSQWARNAH (Death Metal, Italie) a dévoilé le titre "Reincarnation Of Sin Pt. II" extrait de son nouveau disque Purification Through Sacrifice à venir le 16 septembre chez Time To Kill Records. Tracklist :



​01. Intro

02. To Protect And Severe

03. Wheel Of Torture

04. Lawn Mower Massacre

05. Graboids

06. Mass Grave

07. Reincarnation Of Sin Pt. II

08. Soldier 039

09. Tower Of Suicide

10. The Jackal's Grin

​11. Outro





» (Lien direct) MERCYLESS (Death Metal, France) sortira son nouvel opus Those Who Reign Below le 25 octobre via Osmose Productions. Tracklist :



1. Extreme Unction [5:24]

2. I Am Hell [4:03]

3. Evil Shall Come Upon You [3:59]

4. Phantoms Of Caïn [3:47]

5. Thy Resplendent Inferno [4:12]

6. Crown Of Blasphemy [4:55]

7. Prelude To Eternal Darkness [4:38]

8. Chaos Requiem [4:14]

9. Absurd Theatre [2:09]

10. Sanctus Deus Mortis [4:29]

11. Zechariah 3:1 [1:02]

» (Lien direct) SANKT VELTEN (Heavy/Thrash fondé par le guitariste de Darkness Arnd Klink, Allemagne) a mis en ligne une "lyric video" pour son nouveau single "What If". Le groupe accueille par ailleur un nouveau bassiste en la personne de Thomas Becker (ex-Holy Moses et Darkness)





» (Lien direct) EMBRACE BY DARK (Melodic Doom/Death, Bulgarie) a signé sur Wormholedeath pour la sortie le 25 octobre de son nouvel album Extrasensory. Tracklist :



1. Zone Unknown

2. Bioenergized Hologram

3. Outer Realm

4. Preternatural

5. Aura Code

6. Extrasensory

7. Soul Mechanical Autism

8. Sonic Overdose

