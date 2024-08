»

(Lien direct) THE CROWN (Death Metal, Suède) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album intitulé Crown Of Thorns qui sortira le 11 octobre via Metal Blade Records. L'ensemble est à découvrir ci-dessous :







1. I Hunt With The Devil

2. Churchburner

3. Martyrian

4. Gone To Hell

5. Howling At The Warfield

6. The Night Is Now

7. God-king

8. The Agitator

9. Where Nightmares Belong

10. The Storm That Comes