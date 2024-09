»

(Lien direct) WARFARER (Melodic Death/Folk, Finlande) a mis en ligne une vidéo pour le morceau "Brotherslayer" figurant sur son premier longue-durée A Tale Beyond the Pale prévu le 15 novembre sur Inverse Records. Tracklist :



01. Heir Uncrowned

02. As the Portents Foretold

03. Brotherslayer

04. Bereaver

05. Betrayer

06. In the Gravelight

07. March Through the Endless Snow

08. The Gates to Realms Beyond