(Lien direct) The Fall Of The Gods, le quatrième de BLACK ELEPHANT (Stoner Rock / Heavy Psychedelic Blues, Italie) sortira le 18 octobre prochain via Small Stone Recordings. En voici un extrait avec le titre "Go" à découvrir ci-dessous :



01. Mother Of The Sun (Part 1)

02. Go

03. The Fall Of The Gods

04. Vedova Nera

05. Se Chiudo Gli Occhi

06. Dissociale

07. Cuori Selvaggi

08. Shadow

09. Jupiter

10. Mother Of The Sun (Part 2)



The Fall of the Gods de Black Elephant