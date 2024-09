»

(Lien direct) RIVENDELL (Black Metal Folklorique ; Autriche) a rendu public son dernier album Unsung Tales, sorti le 6 septembre en indépendant. Tracklist :



1. Roads Go Ever On

2. The Lay of Leithian

3. Lament

4. Nimrodel

5. The Voyage

6. The Crown

7. Grey Havens