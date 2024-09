»

(Lien direct) VANANIDR (Black Metal, Suède) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel opus intitulé In Silence Descent qui sortira le 25 octobre via Avantgarde Music. L'ensemble se découvre ici :



1. Forest Of Grief

2. In Silence Descend

3. The Black Crow And The White Swan

4. Tearing Skin

5. Black Feathers

6. Revel In Tragedy

7. Superior To None

8. Far Beyond

9. Burden



In Silence Descent de Vananidr