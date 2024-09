»

(Lien direct) LIVING GATE (Death Metal, International) est un projet récent réunissant Aaron Rieseberg (YOB), Lennart Bossu (Oathbreaker, Amenra), Wim Coppers (Oathbreaker, Wiegedood) et Levy Seynaeve (Wiegedood). Le groupe sortira son premier album intitulé Suffer As One le 25 octobre prochain sur Relapse Records. En voici un deuxième extrait avec le clip vidéo de "To Cut Off The Head Of The Snake" :



01. To Cut Off The Head Of The Snake

02. Internal Decomposition

03. Destroy And Consume

04. A Unified Soul

05. Massive Depletion In Eb Minor

06. Suffer As One

07. Ones And Zeroes

08. Hunting Maggots (Bandcamp)

09. Atoms And Particles

10. Overcome, Overthrow

11. CQC