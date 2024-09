»

(Lien direct) HARAKIRI FOR THE SKY (Post-Black Metal, Autriche) a dévoilé le tracklisting de son prochain opus intitulé Scorched Earth qui sortira le 25 janvier via AOP Records. Il se découvre ci-dessous :



1. Heal Me

2. Keep Me Longing

3. Without You I’m Just A Sad Song

4. No Graves But The Sea

5. With Autumn I’ll Surrender

6. I Was Just Another Promise You Couldn’t Keep

7. Too Late For Goodbyes

8. Street Spirit (Fade Out) (RADIOHEAD COVER)

9. Elysian Fields