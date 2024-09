»

(Lien direct) SIGN OF THE JACKAL (Heavy Metal, Italie) a mis en ligne le morceau "Buio Omega" extrait de son nouvel album Heavy Metal Survivors à venir le 22 novembre sur Dying Victims Productions. Tracklist :



1. Eulogy of the Survivors

2. Breaking the Spell

3. Buio Omega

4. Pedal to the Metal

5. Phantasm

6. Slaves of Hell

7. Nightmare City

8. Watch Out

9. Shocker

10. (You Better) Run for Tomorrow