(Lien direct) THRASH RECORDS sortira le 6 octobre prochain une compilation double-CD comprenant l'intégralité des EPs sortis par le mythique label français entre 1989 et 1993. Voici le contenu ainsi qu'une vidéo dévoilant le dit-objet :



EXIT-13: "The Unrequited Love For Chicken Soup" (USA)

REVENANT: "Distant Eyes" (USA)

CARBONIZED: "No Canonization" (Sweden)

FATAL: "A somber Evocation Of Nihilism" (USA)

SORCERY: "Rivers Of The Dead" (Sweden)

HIDEOUS MANGLEUS: "We Live...You Sleep" (USA)

MALEDICTION: System Fear" (UK)

VITAL REMAINS: "The Black Mass" (USA)

AFFLICTED: "Ingrained" (Sweden)

OLD FUNERAL: "Devoured Carcass" (Norway)

BATHYM: "Demonic Forces" (USA)

OCCULT: "Intersincarnael" (France)

PSYCHO: "Mass Consumption" (USA)

MORTEM: "Slow Death" (Norway)

WOMBBATH: "Several Shapes" (Sweden)







Édition limitée à 459 exemplaires, celle-ci peut être commandée via :

[url=]https://www.facebook.com/ThrashRecordsLeHavre[/url]

[url=]val.thrashrecords@gmail.com [/url]