(Lien direct) MARILYN MANSON (Metal / Rock Alternatif, USA) sortira son nouvel album intitulé One Assassination Under God - Chapter 1, le 22 novembre prochain via Nuclear Blasts Records. En voici un troisième extrait avec le clip vidéo de "Sacrilegious" :



01. One Assassination Under God

02. No Funeral Without Applause

03. Nod If You Understand

04. As Sick As The Secrets Within (YouTube)

05. Sacrilegious

06. Death Is Not A Costume

07. Meet Me In Purgatory

08. Raise The Red Flag (YouTube)

09. Sacrifice Of The Mass