(Lien direct) NECRODEATH (Black/Death/Thrash, Italie) sortira son album d'adieu Arimortis en janvier via Time To Kill Records. Tracklist :



01. Storytellers of Lies

02. New God

03. Necrosadist

04. Arimortis

05. Near-Death Experience

06. Alien

07. No More Regrets

08. μετεμψύχωσις (Part two)

09. Hangover