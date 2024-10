»

(Lien direct) DREAM THEATER (Metal progressif, Etats-Unis) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album intitulé Parasomnia qui sortira le 7 février 2024 via InsideOutMusic. L'ensemble se découvre ici :



1. In The Arms Of Morpheus

2. Night Terror

3. A Broken Man

4. Dead Asleep

5. Midnight Messiah

6. Are We Dreaming?

7. Bend The Clock

8. The Shadow Man Incident