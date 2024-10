»

(Lien direct) THE GREAT OLD ONES (Black Metal, France) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album intitulé Kadath prévu pour le 24 janvier via Season Of Mist. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Me, The Dreamer

2. Those From Ulthar

3. In The Mouth Of Madness

4. Under the Sign Of Koth

5. The Gathering

6. Leng

7. Astral Void (End Of The Dream)



Kadath de The Great Old Ones