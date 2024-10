»

(Lien direct) IXION (Atmospheric Doom Metal, France) sort aujourd'hui via Finisterian Dead End Records. le dernier chapitre de sa trilogie d'EP intitulé Regeneration. Tracklist :



1. Give up the Ghost ... and Open your Eyes

2. Second Birth

3. The First Outing

4. Shades of Time

5. Necropolis

6. In Search of the Absolute



