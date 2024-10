Les news du 28 Octobre 2024 News Les news du 28 Octobre 2024 Nylist » (Lien direct) NYLIST (Deathcore, USA) a sorti son 3ème album Wired le 25 octobre en autoproduction. Tracklist :



1. Obsidian

2. Blind

3. Drown (ft. Johnny Ciardullo of Carcosa)

4. Wired

5. Burn (ft. Casey Tyson-Pearce of AngelMaker)

6. Forever

7. Havenless (ft. Dustin Mitchell of Filth)

8. O (ft. Don Campan of Waking the Cadaver)

9. Depriving: Part I

10. Depriving: Part II



Wired by Nylist

