(Lien direct) LIFESICK (Metal / Hardcore, USA intitulé Loved By None, Hated By All et disponible en intégralité ci-dessous s'illustre aujourd'hui avec le clip vidéo de "Hollow Treats" :



01. Death Wish

02. Peace Through Superior Firepower

03. Double Cross

04. Hollow Treats

05. Legacy Of Misery (featuring Andreas Bjulver Of Cabal)

06. Poems For My Funeral

07. Liquid Courage

08. Loved by None

09. The Mourning March

10. Straight Jacket



Loved by None, Hated by All de LIFESICK