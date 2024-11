»

(Lien direct) SOULSKINNER (Death Metal, Grèce) sortira son nouvel album intitulé Gloryfied By The Light le 26 novembre sur Xtreem Music Records. En voici un second extrait avec le titre "Kingdom Of The Deceased" à découvrir ci-dessous :



01. Intro

02. The Wanderer

03. Kingdom Of The Deceased

04. Glorified By The Light

05. Mighty Titans (YouTube)

06. The Freedom Of Truth

07. The Arrows Of My Desire

08. Sacred Temple Of Mystery

09. To The Moon

10. To Aurora