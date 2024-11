»

(Lien direct) DISRUPTED (Death Metal, Suède) a dévoilé le tracklisting un extrait de son nouvel album Stinking Death prévu pour le 24 janvier via Trust No One Recordings. L'ensemble est à découvrir ci-dessous :



1. Choke On The Cross

2. Coffin Breath

3. True Death

4. A Grave Ablaze

5. Vile Impalement

6. Necromantic Breeding

7. Funeral Vomit

8. Deflesh The Dead

9. Spew

10. Graveyard Torment