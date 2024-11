»

PANDEMIC (Thrash/Speed, Pologne) a posté le titre "Santa Muerte" tiré de son nouvel opus Phantoms qui sort le 20 décembre chez Dying Victims Productions. Tracklist :



1. Phantoms

2. Greatest of Sinners

3. Under Gypsy's Spell

4. Bane Of Brook Hall (feat. Mayheer of Pursuer)

5. Santa Muerte

6. The Last Road

7. Thralls of the Crescent

8. ...the Horde