(Lien direct) THE FORESHADOWING (Gothic/Doom, Italie) a mis en ligne une vidéo pour le morceau "Eyes Of A Dawn" à l'occasion de la sortie de son nouvel album New Wave Order via Lifeforce Records. Tracklist :



01. Vox Populi

02. Judas Had A Friend

03. Last December

04. Lobbies

05. Our Nightmares Call

06. Heraclitus

07. Bound For Ruin

08. Eyes Of A Dawn

09. Vox Dei