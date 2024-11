»

(Lien direct) HOSTILIA (Thrash Metal, Suède) a mis en ligne une vidéo pour le titre "Power Out" extrait de son EP live studio All the Blood Spilt EP - The Top Floor Live Sessions à venir le 13 décembre sur Gruesome Records. Tracklist :



1. Eternal Death (Live at Top Floor Studios)

2. Power Out (Live at Top Floor Studios)

3. Bone Collector (Live at Top Floor Studios)

4. Let Off Some Steam (Remixed) - Bonus Track (Vinyl/CD)

5. Wrathchild (Live at 2112) - Bonus Track