(Lien direct) SAOR (Black Metal Atmosphérique, Royaume-Uni) a dévoilé le tracklisting de son prochain album intitulé Amidst The Ruins qui sortira le 7 février via Season Of Mist. Il se découvre ci-dessous :



1. Amidst The Ruins

2. Echoes Of The Ancient Land

3. Glen Of Sorrow

4. The Sylvan Embrace

5. Rebirth