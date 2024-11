»

(Lien direct) I DECLARE WAR (Deathcore, USA) sort aujourd'hui un EP intitulé Downcast vol 2. Tracklist :

1. Flesh from my body

2. Bad Intentions

3. Shadow Dancer

4. Isolated

5. Reject The Sun



Le titre "Shadow Dancer" est en écoute sur leur page Bandcamp :



Downcast vol 2. by I Declare War