(Lien direct) SVAR (Black Metal, Pologne) offre son premier long-format In the Land Called Night en écoute intégrale avant sa sortie le 29 novembre sur Via Nocturna. Tracklist :



1. Through Lakes, Forest and Swamps

2. Expelling The Zmei

3. The Essence of Decline

4. Heart of Stone

5. In The Land Called Night

6. Venomous Words of Virtue

7. Lost In The Carpathian Forest