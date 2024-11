»

(Lien direct) SOULSKINNER (Death Metal, Grèce) vient de sortir son nouvel album Glorified by the Light via Xtreem Music. Tracklist :



01. Intro

02. The Wanderer

03. Kingdom of the Deceased

04. Glorified by the Light

05. Mighty Titans

06. The Freedom of Truth

07. The Arrows of my Desire

08. Sacred Temple of Mystery

09. To the Moon

10. To Aurora