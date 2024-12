»

(Lien direct) GOATLORD CORP. (Black Metal, France) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son album Temple Of Serpent Whores qui sortira le 19 janvier prochain via Nomad Snakepit Productions. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Slave Disciplin

2. Temple Of Serpent Whores

3. Iron Fire Cum

4. Strangulation Squad

5. AR-15 Romance

6. Glockdown

7. Worldwide Civil War

8. New World Preacher (9mm Of Philosophy)