(Lien direct) ZENOXIS (Slamming Brutal Death, Lituanie) vient de faire paraître son tout premier EP Natus Ad Occidandum en autoproduction. Tracklist :



1. Killing Is All I Know

2. Headshot

3. Gagged And Slashed

4. Territorial Killings

5. Born To Kill



Natus Ad Occidandum by Zenoxis