(Lien direct) PLANETKILLER (Deathcore, Canada) vient de mettre en ligne son nouveau EP intitulé Violence. Tracklist :



1. INFECT

2. IMMOLATE (Ft. Gage Smith of Memento Mori US)

3. BLOODLETTING

4. VIOLENCE

5. REAP//SOW (Ft. Adrian of Our Last Crusade)

6. via ad perniciem violentam

7. nascent traveler's requiem (Ft. Daniel Clark of Blackthrone Ascension)



