(Lien direct) Exultation Of Cruelty, le nouvel album de SATANIC WARMASTER (Black Metal, Finlande) paru ce jour chez Werewolf Records est à découvrir en intégralité ci-dessous :



01. A Black Circle Of Death

02. Harken The Bells Of Damnation

03. As Blood Snarls A Macabre Silhouette

04. I Inhale The Cruelty Of Winter's Breath

05. Lord Of Blood And Darkness (Der Drachenprinz)

06. Exhale The Vapor Of Starlit Tombs

07. Behold The Infernal Kingdom Of Hell

08. A Dead Rose For A Dying World