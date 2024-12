»

(Lien direct) SADIST (Progressive Death Metal, Italie) a mis en ligne une vidéo pour le morceau-titre de son nouvel EP Jugular Bells à venir le 20 décembre sur Nadir Music. Il s'agit d'un coffret en édition limitée comprenant le CD cinq-titres, un bonnet en laine, un sticker et un patch. Tracklist :



1. Jugular Bells

2. Let It Burn

3. Christmas Beat

4. Tubular Bells

5. You Are a Mean One, Mr Grinch